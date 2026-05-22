FRUITS ZIPPER¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCHARGESPOT¡×¤Ç22Æü¤è¤êÁ´¹ñÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢±þ±ç¹­¹ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCheerSPOT¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖKAWAII LAB.ÆüËÜ¥¸¥ã¥Ã¥¯·×²è!!¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë±þ±ç¹­¹ð(¥Á¥¢)¤ÎÎß·×¤¬ÌÜÉ¸¤Î3,000¥Á¥¢¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£FRUITS ZIPPER 3000¥Á¥¢Ã£À®Æ±´ë²è¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î