¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï22Æü¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡Ö·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¡×¤ò¹ðÇò¤µ¤»¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ê48¡Ë¤À¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¡¢ÎëÌÚ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö»ä¤¬½Ð¤Æ¤â¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÇÉáÄÌ¤ËÎëÌÚ