¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£²£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÊ¿»³¸ùÂÀÆâÌî¼ê¤¬½Ð¾ì£¸ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££µ»î¹çÏ¢Â³¡Ö£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡££µÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó£²»à¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤éÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ÎÄã¤á£±£´£°¥­¥íÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢ÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÄ¾¶á½Ð¾ì£·»î¹ç¤Ç£²£¸ÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¤È£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£