¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡ßSUPER BEAVER¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5·î21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥µ¥Ã¥«¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëSUPER BEAVER¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤ä¤Ð¤¤¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤Ç¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤òÁ´10»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¾ì¹ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Ê¥Ù¥¹¥È32¡Ë¤Î