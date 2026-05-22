¥Á¡¼¥àARÆüËÜÂåÉ½¤Î±éµ»¡áÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ÊAS¡Ë¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤·¡¢¥ê¥Õ¥Èµ»¤Ê¤É¤Î½ÐÍè¤ò¶¥¤¦¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊAR¡Ë¤ÏÆüËÜ¡ÊÈæ²Å¡¢º´Æ£¡¢¾®ÎÓ¡¢ÅçÅÄ¡¢Æ£°æ¡¢Áê¹â¡¢ÀÐ°æ¡¢ÇòÇÈÀ¥¡Ë¤¬229.2262ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÊTR¡Ë¤ÏÈæ²Å¤â¤¨¡Ê°æÂ¼¥¯¡Ëº´Æ£Í§²Ö¡Ê¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¡ËÁÈ¤¬301.1324