¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï5·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥¬¥Á¹¬¤»¤¹¤®¤¿Æü¡×¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥æ¥¦¤Á¤ã¤ó²È ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤â°©¤¨¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤â¤Ç¤­¤Æ¥æ¥¦¤Á¤ã¤ó¼êÎÁÍý¿À¤¹¤®¤Æ¤µ¤¤¤³¤¦¤Ë¥¬¥Á¹¬¤»¤¹¤®¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Ç¥­¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎËÎÉô