¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡ØÌë¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ä¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊäºî¡Ø±³¤ÈÎÙ¿Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤­¤¿°²Âô±û¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¤Ï2017¡Á2026Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã±¹ÔËÜÌ¤¼ýÏ¿¤ÎºîÉÊ¤ò¼ý¤á¤¿Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬Àµ¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤­¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤À¡£º£²ó¤ÎÃ±¹ÔËÜ¼ýÏ¿¤òµ¡¤ËÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿²áµîºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¡ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¡É¤òÉÁ¤­Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë°²Âô¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ ¢£Àµ¤·¤µ¤Ë¤Ï´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ë