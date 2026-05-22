¥Áー¥àÌ¾¤Ï¡Ö¤·¤ç¤Þ¤ê¤ó¡×¡ª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î±§Ìî¾»ËáÁª¼ê¤ÈËÜÅÄ¿¿ÑÛÁª¼ê¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢¾»Ëá¤¯¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤«¤âŽ£ ¡È¤·¤ç¤Þ¤ê¤ó¡É·ëÀ® ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ž¥±§Ìî¾»Ëá¤ÈËÜÅÄ¿¿ÑÛ ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¸½ÌòÉüµ¢ ½éÀï¤Ïº£Ç¯½©¤òÍ½Äê ¡Ê±§Ìî¾»Ëá¡¦ËÜÅÄ¿¿ÑÛÁª¼ê¡Ë¡Ö2030Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡× Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢±§Ìî¾»ËáÁª¼ê¤È¡¢¤ª¤È