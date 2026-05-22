21Æü(ÌÚ)～22Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤­¡¢Âç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢21Æü(ÌÚ)Ìë¤«¤é22Æü(¶â)Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ °¤²ìÄ®ÄÅÀî104.5mm °¤²ìÄ®¼¼Ã«97.5mm º´ÅÏ»Ô±©ÌÐ93.0mm ²ÃÌÐ»ÔµÜ´ó¾å81.5mm ´ÑÂ¬³«»Ï°ÊÍè¡¢5·î¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤±«ÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤Æ¡¢23Æü(ÅÚ)¤Î¸©Æâ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¢¡23Æü(ÅÚ)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·