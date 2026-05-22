¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û¡Ö¥¤¥µ¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¥½¡¼¥¹ ¡õ ¥¸¥ã¥àÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È with SEVENTEEN MINGYU¡×¡Ê@5·î21Æü³«ºÅ¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬Ä¾·â¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´¶ÁÛ¤äÅìµþ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û550¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿KPOP¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¢¡MINGYU¡Ö¥¤¥µ¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®´Ú¹ñ¤Î¥È¡¼¥¹¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öis