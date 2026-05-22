¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¡Ø¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤ë¡Ù¸ø±à¤Ë¥¯¥ÞËã¿ì½Æ¤ò·â¤ÁÊá³Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ¡Öº£¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤ë¡ª¸þ¤¤¤¿¸þ¤¤¤¿¡ª¡×¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¾å¤ËµïºÂ¤ë1Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡£¾ì½ê¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤ÎJRÆî¾¾ËÜ±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¤Ç¤¹¡£22Æü¸áÁ°7»þÈ¾Á°¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¼þÊÕ¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ø±à¤ÎÌÚ¤Î¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡ÖÍ·