»¨Áð¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¥¢¥¤¥¬¥â¤òÅÄ¤ó¤Ü¤ËÊü¤ÄÇÀË¡¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ø¶È¤¬¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¤ÎÀ¥¸ÍÆî¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥¤¥¬¥âÇÀË¡¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¼ø¶È¹â¹»¤Ç¥³¥áºî¤ê³Ø¤ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡Ú²¬»³¡Û ¿åÅÄ¤ò¼«Æ°¤Ç±Ë¤®²ó¤ë¥¢¥¤¥¬¥â¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¿å¤òÂù¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç»¨Áð¤Î¸÷¹çÀ®¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÍ­µ¡ÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¥¸ÍÆî¹â¹»