¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¯Åð¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆÃÄê¤Î°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ÆÃÏ¤ÇÈÈ¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2026Ç¯5·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡ÊCBC¡¦TBS·Ï¡Ë¤ÏÆÃ½¸¤ÇÀìÌç²È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥éÁö¤ë¼Ö¡¢Åìµþ¡¦»ÍÃ«¤Ç¤Ï·ÙËÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Þ¤º¡¢5·î1Æü¡¢¼¯»ùÅç¡¦½Ð¿å»Ô¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Õ¥éÁö¤ë¼Ö¤ò·Ù»¡´±¤¬Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢