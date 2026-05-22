¡¢Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î¶áËµ¤Ë¤¢¤ë18²¯¸Ä°Ê¾å¤ÎÀ±¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤ÎGAIA DR3À±¿ÞÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ÈÂ¿¿ô¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æm2026Ç¯¤Ë±Ç²è¸ø³«¤â¤µ¤ì¤¿SFºîÉÊ¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥ê¡¼¹æ¤Î¹ÒÏ©¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Hail Mary - Star Maphttps://valhovey.github.io/gaia-mary/¾åµ­¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Ãæ±û¤Ë¡ÖEARTH(ÃÏµå)¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖTAU CETI(¥¿¥¦¡¦¥»¥Á¡¿¤¯¤¸¤éºÂ¦ÓÀ±)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹