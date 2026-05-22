¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÇØÉé¤¤Åê¤²¤Ç¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤«¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»ù4¿Í¤Ë¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Ìµ¿¦¤ÎµÜËÜÎ¶À±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¡£¾®³ØÀ¸4¿Í¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î¡¢°ñ¾ë¸©°ðÉß»Ô¤Î¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸4¿Í¤òÇØÉé¤¤Åê¤²¤·¤ÆÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤­Íî¤È¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¿Í¤Ï¡¢ÂÇËÐ¤äÇ±ºÃ¤Ê¤ÉÁ´