¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£²Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëºÇ¶¯¡Ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÅê¼ê¤¬¡¢£±²ó£²£²µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£Ãæ£·Æü¤ÇÅÐÈÄ¤Î¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤Î¾®Àî¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢£²ÈÖ¡¦Í§¿ù¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¤È¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³ÈÖ¡¦À¾Àî¤Î£´µåÌÜ¤Ë¡¢»°ÎÝÀþ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥´¥í¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±²¼¤ê¤¿ºÝ¤ËÂ­¤òÄË¤á¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÌá¤ë¤â¡¢À¾Àî¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«