¡ÖºÇ¶á¡¢Æ¬¤¬¾¯¤·Èè¤ìµ¤Ì£¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤Î¥Ñ¥º¥ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Á´ÌäÀµ²ò¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌäÂê¡§¢¢¤ËÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¡¦¤Û¡¦¢¢¡¦¤ä¡Ê½Ä¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¡¦¤·¡¦¢¢¡¦¤é¡¦¢¢¡Ê²£¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¡¦¤±¡¦¢¢¡¦¤Ð¡Ê½Ä¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¥Ò¥ó¥È¡§²£¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¡Ö¤ó¡×¡Ö¤¤¡×Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ó¡×¤È