MÀ¤Âå¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦K-POP¤æ¤ê¤³¤È¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÚK-POP¤æ¤ê¤³¤Î¾Â¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¡Û¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡ÚK-POP¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¿¤Á¤ÎÉü³è¤È¸½ºßÃÏ¡Û¡¢º£²ó¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2PM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÌóÂ«¤ÎÃÏ¡¢Åìµþ¥É