¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤¬¼çºË¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Ü¡¼¤ó¤È¤¥ËßÍÙ¤ê2026²Æ¡Á»ä¤¿¤Á¤ÏËßÍÙ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Á¡Ù¤¬¡¢8·î15Æü¤ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¡¢8·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë­½§PIT¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÁýÅÄºÌÇµ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤éÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËßÍÙ¤ê¤È¤ª¾Ð¤¤¡¢²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¥¹¡É¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ºòÇ¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó