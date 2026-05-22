ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î22Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô ¸Â·î¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ) Æü·Ð225ÀèÊª 6·î¸Â9046(9024) 9·î¸Â 351( 351) TOPIXÀèÊª 6·î¸Â 12506( 12506) 9·î¸Â 6( 6) Æü·Ð225¥ß¥Ë 6·î¸Â224876(22487