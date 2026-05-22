²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê48¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ¡ÊËÙ±ÛÒ°¸¼¡á13¡Ë¤Î¿ÈÄ¹¤¬¡¢Ä¹½÷¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦ÉñÍÙ²È¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡ÊËÙ±ÛÎï²Ó¡á14¡Ë¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£20Æü¤Ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿Ô¥½½Ïº¡£¡Ö2¿Í¤Î¸å¤í»ÑÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ò±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¡¢¤Ü¤¿¤ó¤ÎÊý¤¬ÇØ