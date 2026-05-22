Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÆüÈæÃ«²»³Úº× 2026¡Ù¤¬¡¢5·î30Æü¡¢31Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£GAKU-MC¤ÈPES¤Ë¤è¤ë¡ÖGAKU-MC¤Ë¤è¤ë Master of Ceremony ÆþÌç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Á¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹ÊÔ¡Á with PES¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛRIP SLYME³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¸ø±é¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç