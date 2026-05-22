¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë5·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÆü¸þºä46¤Î17th¥·¥ó¥°¥ë¡ØKind of love¡Ù¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»°´üÀ¸¤Î»³¸ýÍÛÀ¤¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³¸ý¡£»Í´üÀ¸¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤ÈÊ¿²¬³¤·î¤Ï¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡£2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»×¤¤¤ä¤ë»³¸ý¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¢£¾åµþÅöÆü¤Ë¡Ö°ì