µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤¯¤³¤È¤òÈþÆÁ¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬¸«½¬¤¤¤¿¤¤¹ñ¤Ï¤É¤³¤«¡£¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´¥Í´åº»á¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥ÁµÙ·Æ¤ò1»þ´Ö¤È¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë1Æü4²ó¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼µÙ·Æ¤ò¤È¤ë¤Î¤ËGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ¿Í¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´¥Í´åº¡ØÀ¾¤Î²Ì¤Æ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Î¤Û¤É¤è¤¤À¸¤­¤«¤¿¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·