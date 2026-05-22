Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÃËÀ­¤ÎÀº»Ò¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÎÌó4.4ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤¬ÉÔÇ¥¤Î¸¡ºº¡¦¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅÂç¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÇ¥¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ÏÃËÀ­¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àº»Ò¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤Àº»Ò¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¡¢Â¼¾å ÃÎÉ§°å»Õ¡ÊÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñ ÈçÇ¢´ï²ÊÀìÌç°å¡Ë¤Î´Æ½¤¤Ç¡¢Àº