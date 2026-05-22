¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ­»Ö¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹ñÎÏ¸¦µæ²ñ¡×¤¬¿·¤·¤¯ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢21Æü¤Ë½é¤ÎÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô¤Îß·°æ¾°»Òµ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ²ñ¤Ï¹â»ÔÁíÍýËÜ¿Í¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¯¸¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤ÎÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬²ñ¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤È¤·¤Æ¿¼¤¯´ØÍ¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÁíÍý¤ò±þ±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¹ñÏÀ¤ò2Ê¬¤¹