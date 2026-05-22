Âè87²ó¡ÊÍ¥½ÙÌÆÇÏ¡¿24Æü¡¿GI¡¢Åìµþ¼Ç2400m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æó´§ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥¹¥¿ー¥¢¥Ë¥¹¡¢¥Õ¥íー¥éS¤òÀ©¤·¤¿¥é¥Õ¥¿ー¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¯¥¤ー¥óC¾¡¤ÁÇÏ¥É¥êー¥à¥³¥¢¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍ­ÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥é¥ó¥«ー¥ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥¢¥é¥ó¥«ー¥ë Êì¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤Î·ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¿¿²Á¤òÌä¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤«