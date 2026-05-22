ÃæÅì¾ðÀª¤Î°­²½¸å¡¢½é¤á¤Æ¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¸¶Ìý¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¡¢25Æü¤Ë¤âÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤òÀÑ¤ó¤ÀÂç·¿¥¿¥ó¥«¡¼¡ÖIDEMITSU MARU¡×¤¬¡¢25Æü¤ÎÃë¤´¤í¤Ë¤â°¦ÃÎ¸©°ËÀªÏÑ¤Î·¸Î±ÍÑ¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â³«»Ï°Ê¹ß¡¢»ö¼Â¾åÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¸¶Ìý¥¿¥ó¥«¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÖIDEMITSU MARU¡×¤Ï¡¢ÀÐÌý¸µÇä¤ê