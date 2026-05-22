２１日、深圳国際会展中心（コンベンション・エキシビションセンター）で開幕した第２２回中国（深圳）国際文化産業博覧交易会。（深圳＝新華社記者／毛思倩）【新華社深圳5月22日】中国広東省深圳市で21日、第22回中国（深圳）国際文化産業博覧交易会が5日間の会期で開幕した。オンラインと会場を合わせ、前回より32社多い6312社が出展し、展示品は12万点を超える。今年は初めてアジア太