ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤ÈµþÅÔ¿·Ê¹¼Ò¤Ï22Æü¡¢µþÅÔÂç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¿·¶½´ë¶È¡Ë¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ­²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤¤¤¿¡£½ÐÀÊ¤·¤¿¾¾°æ¹§¼£µþÅÔ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Ë¤Ï¸Å¤¤¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³×¿·¤òÂº¤ÖÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¡£Ä©Àï¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Ä®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Í¥ëÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÂç¤¬½Ð»ñ¤·¤¿Åê»ñ²ñ¼Ò¡ÖµþÅÔÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤ÎÆïÈþ¸ø¼ÒÄ¹¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Âç³Ø´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬Åìµþ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î