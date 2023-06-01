¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥À¥à¡¿¥Òー¥Þ¥óÌò¤òÎëÌÚÖÅÂÁ¡¢½ÉÅ¨¥¹¥±¥ë¥¿ーÌò¤ò¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Ì³¤á¤ë¡£ ¥¢¥À¥à¤Ï¡¢ÏÇÀ±¥¨¥¿ー¥Ë¥¢¤Î²¦»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¸Î¶¿¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÅÁÀâ¤ÎÀï»Î¥Òー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¼ç¿Í¸ø¡£¿áÂØ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎëÌÚÖÅÂÁ¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù²µÌÚ¼é¿ÎÌò¤ä¡ØDr.STONE¡Ù¼·³¤Î¶¿åÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢