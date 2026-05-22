ÂçÆ±±ñ À¹²¬ÁíËÜÅ¹¡¿ÏÂµí¤«¤éºî¤ë¥¹¡¼¥×¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¼êºî¤êÌÍ¤¬ÀäÌ¯¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡ÊÊÌ¿É¡Ë¡×1089±ß¾¼ÏÂ40Ç¯¡Ê1965¡ËÁÏ¶È¤Î¡ÖÂçÆ±±ñ À¹²¬ÁíËÜÅ¹¡×¡£ÌÍ¤ÏËÌ³¤Æ»»ºÇÏÎë½òÅÃÊ´¤È¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂµí¤«¤éºî¤ë¥¹¡¼¥×¤È¼«²ÈÀ½¥­¥à¥Á¤È¤ÎÁêÀ­¤¬È´·²¡ª¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍ¡×¤Î¿É¤µ¤Ï¾®¿É¡¢Ãæ¿É¡¢Âç¿É¡¢¶Ë¿É¤Î4ÃÊ³¬¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤é¡¢ÊÌ»®¤Î¥­¥à¥Á¤Ç¿É¤µ¤òÄ´À°¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÊÌ¿É¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µí¹ü¤äµíÆù¤ò