¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×CLC½Ð¿È¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¡Ê26¡Ë¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡£5·î22Æü¡¢CUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤ÈÄ¹¤¤¶¨µÄ¤ÎËö¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛCLC¡¢¡È´Ú¹ñÈÇ¥á¥ë¥«¥ê¡É¤ËÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î¥µ¥¤¥óCD½ÐÉÊ¡©2016Ç¯¤ËCLC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤³