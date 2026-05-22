◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月22日、東京ドーム）7連勝が止まった巨人。阪神の先発は“無双”していると言ってもいい、郄橋遥人投手です。郄橋投手は6試合に投げ、4勝0敗、防御率は0.38という数字を残しています。巨人はこの郄橋投手を打ち崩すことができるでしょうか。地上波の主音声解説は岡田彰布さんと原辰徳さん。大学日本代表でともにプレーをしたこともある2人ですが、阪神と巨人の監督として、