Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤È¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·º»ö¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿¾®·¿Á¥¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ø¥ê´ðÃÏÈ¿ÂÐ¶¨µÄ²ñ¡×¤Ï¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1¡ËËÜÆü¤ÎÊ¸²Ê¾Ê¤ÎÆ±»Ö¼ÒÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¶â°æ»á¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¶¨µÄ²ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Åö¶¨µÄ²ñ¤Ï»ÔÌ±±¿Æ°ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Ï