¡ÖPIZZERIA DEL CENTRO STORICO DI NAGOYA¡Ê¥Á¥§¥ó¥È¥í¡¦¥¹¥Èー¥ê¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢Ìð¾ìÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ËÜ¾ì¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¥ªー¥Êー¤Ï¡¢¥Ô¥¶¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿Í¤Ç¤¹¡£Å¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥¶³¦¤ÎºÇ¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥éー¥Í¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½ÂåÉ÷¥Ô¥¶¡£À¸ÃÏ¤ËÃæ¼ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ï¡Ê¤ß¤ß¡Ë¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤¯¡¢¹â¤¯ËÄ¤é¤ó