7月18日開催の『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の対戦カード発表会見が22日に都内で行われ、会見後に榊CEOの囲み取材に応じた。大会の冠スポンサーになった株式会社abcが、ボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードと設立するジョイントベンチャー「Crawford Production Japan（仮称）」について、RIZINとの共闘の可能性に言及した。【会見動画】平本蓮、久保優太