日本犬特有の共通点6つ 日本犬とは、縄文時代からの血を引き継ぎ、国の天然記念物に指定される犬種を指します。現在では柴犬、秋田犬、北海道犬、甲斐犬、紀州犬、四国犬の6種類のみとなり、「和犬（わけん）」とも呼ばれています。 これらの日本犬に特有する6つの共通点をご紹介しますね。 1.立ち耳と巻き尾 日本犬といえば、ピンと立った「立ち耳」とくるんとした「巻き尾」が象徴的なパーツとして目に浮