ÅÝËë¤Î¸ù¤ò¤¢¤²¤¿¿·ÅÄµÁÄç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â­Íø»á¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¤ÎÃ«¸ýÍºÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÊÝÎñ´Öµ­¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾åÌî¹ñ¤ò¿·ÅÄµÁÄç¤ËÍ¿¤¨¤ë¤«¤ï¤ê¤ËÂ­Íø»á¤ò»¦¤»¡¢¤È¤Î·×²è¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë·úÉð2Ç¯11·î¡¢¿·ÅÄµÁÄç¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê¡ØÆó¤Ä¤ÎÁªÂò¡Ù¤¬Ç÷¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã«¸ýÍºÂÀ¡ØÂÀÊ¿µ­»Ë´Ñ ÆüËÜ¿Í¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿Êª¸ì¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·ÅÄµÁÄç¡Ê2008Ç¯¡Ë¡Ê