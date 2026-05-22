シダックスグループで、企業や自治体、地域団体と連携して多様なサービスを展開するシダックス･コミュニティープラス(SCP)は7月11日、東京･池袋にアニメや漫画等のIP(知的財産)コンテンツの世界観をテーマにしたエンターテインメント施設「Commune Plaza(コミューンプラザ)」をオープンする。シダックスは、2020年9月から2026年1月まで、東京･池袋のLIVEエンターテインメント複合施設「Mixalive TOKYO」の全館運営管理と、同施設内