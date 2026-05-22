スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパンは、『Lindt 2026Summer Collection』を、2026年6月1日から期間限定で販売する。全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、アウトレット、オンラインショップ本店で取り扱う。【『Lindt 2026Summer Collection』の画像はこちら】〈『Lindt 2026Summer Collection』〉リンツは、軽く冷やすことでひんやりと