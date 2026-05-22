モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が卒業コンサート（東京・日本武道館）を開催する６月２４日に、アイドル人生ラストの写真集を発売する。在籍期間１１年９か月の集大成として「正統派アイドル写真集」をテーマに制作。撮影は沖縄で行われ、自然豊かな景色をバックに大人っぽい表情から儚（はかな）さを感じさせる表情まで自身の全てを詰め込んだ。刊行は急きょ決定したといい、牧野は「スタッフの皆さんが動いてく