◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝東京ベイ―ＢＬ東京（２４日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（ＲＳ）３位でプレーオフ（ＰＯ）に進んだ東京ベイは２２日、千葉県内のチーム施設で会見を開き、準々決勝のＢＬ東京戦に向けた試合登録メンバーを発表した。会見に臨んだフラン・ルディケＨＣは「今季パフォーマンスが良かった選手を組み合わせた。ベンチにもスタートから出せるような選手