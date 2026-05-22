◆女子ゴルフ日本女子シニアオープン選手権太陽生命元気・長生きカップ最終日（２２日、埼玉・武蔵ＣＣ豊岡Ｃ）４５歳以上の女子シニア世代のナショナルオープンは３日間競技の最終ラウンドが行われ、首位で出た４７歳の李知姫（イ・チヒ、韓国）が２バーディー、１ボギーの７１をマークし、通算３アンダーで優勝を飾った。優勝賞金６００万円を獲得した。１打差の２アンダー２位に中島真弓。昨年大会覇者の不動裕理は