¡Ú¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó The Last of Us PartⅠ ¥¨¥êー ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¡Û È¯Çä»þ´ü ¡§2027Ç¯10·î～2028Ç¯1·îº¢ ²Á³Ê¡§187,990±ß ¡Ú¥ê¥¢¥ë¥¨¥êー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó The Last of Us PartⅠ ¥¸¥ç¥¨¥ë ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¡Û È¯Çä»þ´ü ¡§2027Ç¯11·î～2028Ç¯2·îº¢ ²Á³Ê¡§237,600±ß ¡Ú