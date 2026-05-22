◆独立リーグ交流戦ＢＣ栃木―巨人３軍（２２日・小山）巨人は３軍のスタメンを発表した。１番は笹原が担い、クリーンアップは３番・知念、４番・竹下、５番・川原田。先発マウンドには黄錦豪が上がる。巨人のスタメンは以下の通り。１番・左翼笹原２番・二塁村山３番・右翼知念４番・一塁竹下５番・三塁川原田６番・中堅相沢７番・ＤＨ亀田８番・捕手松井蓮９番・遊撃北村投手黄錦豪