¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÅÐ»³²È¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Áª¼ê¤ÎÊÒ»³±¦µþ¡Ê62¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÊÒ»³¤Ï¡Ö±ß°Â¤òÃ²¤¤¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ÎÍ½»»¤òÁ´Éô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËÍê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍê¤é¤»¤ÆÌã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿KUOTA¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â½çÄ´¤Ë¿­¤Ó¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏTEAM UKYO ¥¤¥¿¥ê¥¢¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡×