公益財団法人「野球殿堂博物館」（東京都文京区後楽、東京ドーム21ゲート右）は、NPB野球規則委員で同記録部長の山川誠二氏のトークイベントを6月27日に開催すると発表した。トークイベントは午後5時30分から約1時間を予定。26年の野球規則改正のポイントや今後の見通し、日本野球規則委員会の役割などをテーマにトークする予定。定員は30人で、申し込みは同博物館の公式ウェブサイトで5月22日午後3時から6月20日午前10時ま