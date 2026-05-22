Zepp Health Corporation¤Ï5·î21Æü¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖAmazfit Bip Max¡×¤òÀµ¼°È¯Çä¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï18,980±ß¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡ÊÂ¨ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Ë¤ª¤è¤Ó¥«¡¼¥Ü¥ó¥°¥ì¡¼¤Î3¿§¤Ç¡¢¸å¼Ô2¿§¤Ï6·î25ÆüÈ¯Çä¡¢5·î21Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£Amazfit Bip MaxAmazfit Bip MaxËÜÂÎ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï2.07¥¤¥ó¥Á¤ÎAMOLED¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£²òÁüÅÙ¤Ï432¡ß514¥Ô¥¯¥»¥ë¡Ê324PPI¡Ë¤Ç¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ3,000nit¤Ë