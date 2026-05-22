◇静岡県高校総体陸上競技大会（２２日・エコパ）静岡県高校総体陸上競技大会の女子走り幅跳びで東姫空（きら、常葉大菊川３年）が５メートル７７を跳んで初優勝した。最初の２回を連続ファウルした東は３回目に５メートル４２をマークし、予選を５位で通過。「ミスしたら終わりだと思ってめちゃ緊張した。ファウルだけはしないようにラインを意識しながら跳びました」。予選最後の試技で決勝進出のトップ８入りし、５回目のジャ